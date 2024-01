Addio a Massimo Salomone, è la prima vittima del 2024 sulle strade genovesi

A meno di 48 ore dall'incidente, è morto il pedone investito da un'auto in via Linneo, a Rivarolo. L'incidente è avvenuto intorno alle 16.30 di venerdì 5 gennaio 2024. La vittima è Massimo Salomone, 63 anni, dirigente sportivo ed ex agente di polizia. Si tratta del primo incidente dall'esito mortale sulle strade genovesi da inizio anno.

Salomone era stato soccorso dall'automedica e da un'ambulanza della Croce Rosa Rivarolese e portato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. La donna che lo ha investito, una 48enne, dovrà ora rispondere del reato di omicidio stradale. Secondo quanto ricostruito finora dalla polizia locale, Salomone stava attraversando sulle strisce pedonali.

Massimo era molto conosciuto negli ambienti del basket giovanile. La sua società lo ricorda così:

"Una notizia che mai avremmo voluto dare: questa mattina ci ha lasciati Massimo Salomone. Una persona speciale, alla mano, leale e grande appassionato di basket, uno degli autori e uno dei più grandi sostenitori del percorso di collaborazione con la Pallacanestro Sestri, che ha dato vita ai Virtus Seagulls Genova".

"Un allenatore, che aveva una dedizione immensa nei confronti dei suoi ragazzi, in particolare con il gruppo U14, che allenava durante questa stagione, sempre come Virtus Seagulls Genova. Non possiamo fare altro che ringraziarlo e continuare a lavorare per mantenerne vivo il ricordo. Ciao Massimo, sempre uno di noi".

"Con estrema tristezza - si legge in un post della Croce Blu di Castelletto - comunichiamo che è prematuramente ed improvvisamente scomparso il nostro Socio Fondatore e già presidente Massimo Salomone. La Famiglia di Croce Blu si stringe con affetto al cordoglio della moglie, dei figli e dei parenti tutti in questa dolorosa circostanza".

Nelle prossime ore verrà fissata la data dei funerali. I suoi organi verranno donati e salveranno altre vite.