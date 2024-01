Investimenti a raffica: 50enne gravissimo al San Martino

Raffica di pedoni investiti in questo venerdì in cui la pioggia si è abbattuta incessante sul centro da inizio giornata, come anticipato dall'allerta meteo emanata da Arpal.

L'incidente stradale più grave si è verificato alle 16.30 a Rivarolo dove un 50enne è stato travolto da un'auto che percorreva via Linneo. L'uomo è stato soccorso dai sanitari dall'automedica Golf 2 rianimato sul posto e trasportato intubato all'ospedale San Martino in codice rosso da un'ambulanza della Croce Oro di Sampierdarena; le sue condizioni sono gravissime.

Poco più tardi, erano passate da poco le 17, un 30enne è stato investito da un camion in via Lagustena ed è stato ricoverato in codice giallo con probabili fratture.

Questa mattina a Sestri Ponente altro investimento in piazza Baracca: questa volta una 69enne è stata travolta da uno scooter guidato da un ventenne. In soccorso alla donna sono arrivati i militi della Croce Verde di Sestri che l'hanno portata in codice giallo al San Martino.

In tutti e tre i casi sono intervenute le pattuglie della sezione infortunistica della polizia locale che, nonostante le difficoltà meteorologiche, dovranno eseguire tutti i rilievi e raccogliere filmati o testimonianze per stabilire le dinamiche dei sinistri e se i pedoni si trovassero o meno in corrispondenza di attraversamenti.