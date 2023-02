Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il cantiere

Incidente stradale nella serata di martedì 14 febbraio in via Adamoli, in direzione centro.

Forse per una distrazione, perché non risulta alcun ricovero per malore o trauma, un'automobilista ha perso il controllo dell'auto ed è andato a schiantarsi contro le reti di un cantiere in costruzione.

Danni alla macchina, fortunatamente nessuno al conducente, e rallentamenti in zona.

Sul posto una pattuglia della polizia locale a cui spetterà stabilire le effettive cause del sinistro.