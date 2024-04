A bordo di uno scooter investe una bambina di 9 anni, è caccia all'uomo

È ancora aperta la caccia al pirata della strada che ieri pomeriggio intorno alle 19.15 avrebbe investito una bambina di 9 anni che si trovava insieme alla madre in via Walter Fillak, all'altezza di via Bezzeca, prima di darsi alla fuga.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, la pattuglia arrivata sul posto non ha trovato sul posto né i pedoni coinvolti, né testimoni oculari in grado di risalire a quanto accaduto, e nemmeno tracce che potessero essere riconducibili al sinistro.

Gli agenti si sono così recati al Gaslini, dove la piccola era stata trasportata, fortunatamente in codice verde. Lì hanno parlato con a madre, la quale ha riferito che a causare l'incidente sarebbe stato un uomo, secondo la donna di nazionalità straniera, a bordo di uno scooter scuro.

Il responsabile è ancora in fuga, per trovarlo gli agenti della locale stanno analizzando le telecamere della zona.