Sopraelevata, traffico in tilt tra incidente e mezzo in avaria

Traffico in tilt sulla Sopraelevata nel pomeriggio di martedì 7 febbraio: verso le 16, sulla strada Aldo Moro, rallentamenti a causa di un incidente stradale all'altezza di via di Francia, in direzione ponente. È stata coinvolta una persona di 30 anni, portata all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena in codice verde. Sul posto la Croce Blu di Castelletto e la polizia locale.

Poco dopo, per le 16,30, l'incidente è stato risolto ma rimangono rallentamenti a causa di un veicolo in avaria, sempre in direzione ponente, all'altezza di ponte dei Mille.