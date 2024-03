Camion ribaltato in autostrada: chiuso il casello

È stata chiusa intorno alle ore 6 di sabato 23 marzo 2024 l'entrata di Bolzaneto sull'autostrada A7 a causa di un incidente.

Un camion si è ribaltato per cause in via di accertamento e sul posto sono intervenuti i soccorsi con l'automedica Golf 2 e un'ambulanza della Croce Verde di Pontedecimo, Fortunatamente l'autista non è rimasto ferito e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Il casello è stato chiuso per le necessarie procedure di messa in sicurezza e per la rimozione del mezzo pesante con vigili del fuoco che sono ancora al lavoro, come confermato dal comando provinciale intorno alle ore 7:20. Autostrade consiglia l'entrata a Genova Ovest mentre la polizia locale segnala rallentamenti al traffico nella zona del casello di Bolzaneto anche per quello che riguarda la viabilità ordinaria.

Code anche sull'autostrada A26 in direzione Voltri: intorno alle ore 8:15 vengono segnalate auto incolonnate per 4 chilometri tra Ovada e Masone a causa di un veicolo in avaria.

Aggiornamento ore 8:40: casello riaperto.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp