Tir sbaglia l’ingresso dell'autostrada, va in retromarcia e sfonda il guardrail

Retromarcia avventata per un tir che ha sfondato un guardarail e divelto un palo della luce in via delle Sorgenti Sulfuree.

L'incidente stradale è avvenuto questa mattina, giovedì 13 aprile, alle 4 circa, all'ingresso dell'autostrada di Pra'.

Il camionista si è accorto di aver superato il casello e ha imboccato la strada successiva. E però si è trovato davanti a un voltino troppo basso per il transito del suo mezzo. A quel punto la decisione di ingranare la retro con esiti nefasti: nessuna ferita per lui, incolume e poi risultato negativo all'alcol test, ma danni alle infrastrutture.

Sul posto è intervenuta la pattuglia del turno di notte della polizia locale che ha identificato chi era alla guida, un uomo di origini ucraine, e ha diretto il traffico per consentire l'intervento dei vigili del fuoco. Il camion è rimasto incastrato e sono serviti i pompieri per tagliare la porzione di guardrail interessata e il palo della luce abbattuto.

Intorno alle 6.20 la viabilità è stata ripristinata evitando così ripercussioni sulla viabilità del primo mattino.