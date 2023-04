Scontro tra pullman e auto in autostrada: coda chilometrica

La mattinata inizia in salita per gli automobilisti genovesi: oltre al tir incastrato a Pra', altro incidente in autostrada che ha coinvolto un pullman e un'auto verso le 8, al bivio tra A12 e A7, precisamente all'interno della galleria Monte Sperone, in direzione Genova. Si sono formati 5 km di coda. Verso le 8,30 è stata riaperta la corsia di sorpasso e presto dovrebbe riaprirsi anche una corsia di marcia, dopo aver tolto i detriti dalla carreggiata.

Sul posto la Croce Verde di San Gottardo sezione Burlando arrivata in codice giallo, ma l'unico infortunato, un uomo di 50 anni, giudicato meno grave del previsto, ha rifiutato il trasporto in ospedale.

L'incidente ha avuto ripercussioni anche sul casello di Genova Est, dove si è creata una lunga coda in entrambe le direzioni.

Si segnala coda di 3 km anche sulla A26, tra Ovada e Masone in direzione Genova, ma questa volta per lavori.