Tre tir incastrati in via di Creto: strada chiusa per ore

È rimasta chiusa per quasi tre ore via di Creto, nella mattinata di venerdì 25 novembre, a causa di ben tre autoarticolati rimasti incastrati in una curva: i mezzi, tutti e tre stranieri e provenienti da nazionalità diverse, probabilmente seguendo le indicazioni del navigatore del primo, hanno percorso la stretta strada provinciale senza rendersi conto che era ricca di tornanti.

Sono arrivati così fino a una curva a gomito all'altezza di Aggio che non sono riusciti ad affrontare, ma a quel punto era ormai troppo tardi per poter tornare indietro senza aiuto.

Sul posto è intervenuta la polizia locale di Genova con i colleghi di Montoggio: gli agenti sono riusciti, dopo quasi tre ore di lavoro, a disincastrare i mezzi rimettendoli in sicurezza e a riaprire la strada, rimasta chiusa dalle 5 alle 7,50. Non è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Disagi per i pendolari della zona, costretti a utilizzare strade secondarie.

Non è la prima volta che tir e camion - ingannati dal navigatore - per evitare le chiusure autostradali si dirigono in via di Creto e rimangono incastrati in curva: appena un mese fa un caso analogo con un mezzo pesante rimasto bloccato.