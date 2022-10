VIDEO | Tir incastrato in curva sulla provinciale per Creto

Per evitare la chiusura di un tratto autostradale, un camionista ha seguito le indicazioni del navigatore che lo hanno portato sulla provinciale per Creto.

Peccato che dopo due tornanti il tir si sia incastrato in una curva a gomito. L'incidente è avvenuto nella prima mattina di mercoledì 26 ottobre. L'autotrasportatore non ha potuto fare altro che chiamare i soccorsi.

Sul posto per cercare di rimettere in asse il veicolo sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale per disciplinare il traffico che da Montoggio raggiunge la Valbisagno. Disagi per i pendolari della zona costretti a utilizzare l'autostrada A7 o altre strade secondarie.