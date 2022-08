Schianto tra due moto sull'Aurelia a Vesima: all'ospedale un centauro e la passeggera

Tamponamento tra due moto nella mattina del 25 agosto a Vesima.

Erano circa le 11 quando, secondo le prime ricostruzioni dei vigili, uno scooter si sarebbe fermato per svoltare in via Vesima - all'altezza degli stabilimenti balneari - e il secondo mezzo non avrebbe fatto in tempo a frenare andando a schiantarsi contro il motociclo.

Feriti il conducente e la passeggera della seconda moto che sono stati ricoverati in codice giallo al Villa Scassi di Sampierdarena rispettivamente dalla Croce verde praese e dalla Croce verde di Mele.

Sul posto anche l'automedica e gli agenti del settimo distretto della polizia locale che hanno diretto il traffico a senso unico alternato per agevolare i soccorsi ed effettuato i rilievi dell'incidente stradale.