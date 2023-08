Tamponamento e coda chilometrica in autostrada

Tamponamento in autostrada con due mezzi pesanti coinvolti e coda. È successo intorno alle ore 10:30 di mercoledì 30 agosto 2023 sulla A12 tra Recco e Genova Est in direzione Genova, segnalati quattro chilometri di coda nel tratto.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale e sono stati anche inviati i soccorsi del 118 con l'automedica Golf 1 e ambulanze della Croce Rossa e Croce Bianca, fortunatamente non sembrano esserci feriti gravi. Si sono però creati forti rallentamenti.

Non risultano invece altri problemi o code sul resto del nodo autostradale genovese. I tempi di percorrenza odierni sono infatti nella norma, come da previsioni. Bollino verde per tutto il giorno A10, A26 e A12, bollino giallo oggi pomeriggio sulla A7 tra le 16 e le 19 in entrambe le direzioni.