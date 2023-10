Incidente stradale per un ciclista nel pomeriggio di domenica 8 ottobre.

Per cause ancora da accertare, l'uomo si è schiantato sul ponte di Sori ed è stato trasportato, dopo essere stato sedato, in codice rosso all'ospedale San Martino.

Sul posto la Croce Rossa di Sori e l'auomedica Golf6. Ai carabinieri il compito di ricostruire la dinamica del sinistro.