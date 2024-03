Sfilza di incidenti: motociclista di 18 anni in ospedale in codice rosso e un'auto cappottata

Dopo l'incidente stradale di Montoggio, altri due schianti in moto e un'auto cappottata nel pomeriggio di domenica 17 marzo, questa volta a Genova.

Il primo sulla strada proviciale 67 del monte Fasce verso le 17,20: due moto si sono scontrate e mentre un centauro ha rifiutato le cure l'altro, un 18enne, ha riportato una frattura esposta e scomposta al femore, con trauma alla mandibola. È stato portato in codice rosso all'ospedale Galliera dalla Croce Bianca San Desiderio e dall'automedica Golf 1. Sul posto anche la polizia locale.

Il secondo incidente con un mezzo a due ruote è avvenuto a Voltri, in via Don Giovanni Verità, verso le 18,30. Anche qui due moto si sono scontrate: un paziente ha rifiutato il trasporto in ospedale, mentre l'altro è stato portato in codice giallo all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena con una spalla lussata. Sul posto la Misericordia Ponente Soccorso, l'automedica Golf 5 e la polizia locale.

A Sestri Ponente, invece, in via Negro, poco prima delle 18 un'auto si è cappottata: sul posto la Croce Verde di Sestri e l'automedica Golf 5 ma per fortuna il conducente era ferito in modo molto lieve e non ha avuto bisogno di essere portato in ospedale. Sul posto, anche in questo caso, la polizia locale.