Si schianta con la moto, 30enne portato in ospedale in codice rosso

Incidente stradale nel pomeriggio di domenica 17 marzo a Montoggio, dove un centauro di 30 anni si è schiantato con la sua moto.

È successo sulla strada provinciale 226 in maniera autonoma, vale a dire che non sono stati coinvolti altri mezzi: il 30enne ha perso il controllo del suo mezzo per motivi da chiarire ed è caduto sbattendo la strada sull'asfalto.

Soccorso dalla Croce Verde di Casella e dall'automedica Golf 7, è stato portato in codice rosso per dinamica all'ospedale San Martino di Genova con un trauma cranico. Fortunatamente non rischia la vita.

Inizialmente era stato chiamato anche l'elicottero Grifo da Albenga, ma le condizioni del 30enne si sono rivelate meno gravi del previsto e dunque, alla fine, non c'è stato bisogno dell'elisoccorso.