Incidente in via Camera, due donne ferite e strada chiusa

Un'ora dopo l'incidente, avvenuto in via Soliman, si è verificato un altro scontro tra veicoli sulle strade genovesi. Per la precisione è successo alle 8.50 di martedì 20 febbraio 2024 in via Giovanni Camera. La strada è stata chiusa al traffico

A scontrarsi sono state due auto, entrambe guidate da donne, di cui una aveva a bordo anche la figlia minorenne, che per fortuna non ha riportato particolari conseguenze. Sul posto sono intervenute, oltre alla polizia locale, l'automedica Golf 5 e due ambulanze, Croce Bianca di Bolzaneto e Verde di Sestri.

Le due donne sono state accompagnate una al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi e l'altra al Galliera, entrambe in codice giallo. Un'ora e mezza più tardi la strada era ancora chiusa.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp