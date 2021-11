Sestri Ponente, pedone investito davanti alla stazione

Stava per entrare in stazione a Sestri Ponente, poco prima delle 8, quando è stato investito attraversando via Puccini.

L'uomo, un 34enne, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, avrebbe riportato la frattura di una gamba. Ricoverati anche i passeggeri dell'auto, un uomo e una donna, per accertamenti al San Martino.

Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi del caso e per dirigere il traffico subito congestionato in seguito all'incidente.