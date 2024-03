A12, auto si schianta contro un mezzo di Aspi: conducente in ospedale in codice rosso

Scontro in autostrada sulla A12: poco dopo le 21 di venerdì, il conducente di un'auto per motivi da chiarire ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro un mezzo di Aspi all'interno della galleria Monte Camaldoli, in direzione Livorno.

Sul posto presenti vigili del fuoco, automedica Golf 3, Croce Verde di San Gottardo e mezzi di Aspi.

Il guidatore, un uomo di circa 55 anni, è stato portato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova con diversi traumi al femore e al bacino.