Incidente in moto, grave 65enne

Un uomo di circa 65 anni è rimasto ferito in modo grave in seguito a un incidente stradale, avvenuto poco dopo le ore 19 di martedì 2 gennaio 2024 in via Lagustena a San Martino.

Pare essersi trattato di un incidente autonomo. Il motociclista è stato soccorso da vigili del fuoco e Croce Rossa e portato in codice rosso al vicino pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

Sul posto anche la polizia locale con la sezione Infortunistica, incaricata delle indagini in caso di incidenti dalle gravi conseguenze.