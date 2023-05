Rider investito a Sampierdarena, è in infortunio

Nel giorno in cui è prevista la manifestazione, lanciata dal sindacato di base Si Cobas, Just Eat interviene in merito alla vicenda, che ha visto coinvolto un suo rider a Genova, rimasto ferito in seguito a un incidente stradale.

"In merito a quanto accaduto mercoledì 3 maggio a Sampierdarena, che ha visto coinvolto in un incidente un nostro rider durante il turno di lavoro, Just Eat - si legge in una nota - intende innanzitutto esprimere il proprio rammarico per quanto accaduto e la propria solidarietà e vicinanza al dipendente".

"L'azienda - dichiara Davide Bertarini, head of delivery di Just Eat Italia - si è prontamente attivata per fornire piena assistenza al rider che al momento usufruisce di un periodo di infortunio, mettendosi altresì a disposizione delle autorità competenti, che si stanno occupando del caso".

"Ricordiamo che, a oggi - conclude l'azienda -, Just Eat è l'unica multinazionale del settore digital food delivery ad aver sottoscritto con le sigle sindacali Cigl, Cisl e Uil un contratto nazionale, che inquadra i nostri rider come dipendenti, con l'obiettivo di tutelare ulteriormente i lavoratori e garantire la loro sicurezza e ribadiamo che, con suddetti sindacati, è attivo un tavolo di lavoro che ha l'obiettivo di discutere e implementare insieme azioni soddisfacenti per tutti".