A7, operaio cade per 20 metri: l'elisoccorso atterra in autostrada, traffico in tilt

Grave incidente sull'autostrada A7 nei pressi del casello di Isola del Cantone, dove verso le 11 un operaio è caduto per circa 20 metri da un muraglione sulla carreggiata. Il traffico è rimasto bloccato per far atterrare l'elisoccorso sulle corsie, e si registrano ora code chilometriche in direzione Milano anche a causa di un altro incidente poco lontano.

Per quanto riguarda l'operaio, la A7 è rimasta bloccata per diverso tempo per far atterrare l'elicottero Grifo da Albenga che ha portato il ferito con svariati traumi, stabilizzato dal personale dell'automedica, in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova. Sul posto anche la polizia stradale, Croce Verde di Busalla, l'automedica Golf 7.

Non solo: una decina di chilometri prima, per le 11,30, un altro incidente con un tamponamento tra veicoli che ha coinvolto anche un tir. Sul posto Croce Azzurra di Fegino, automedica Golf 2 e Croce Rossa di Ronco Scrivia chiamati in codice rosso. Il fatto ha ulteriormente peggiorato le condizioni della viabilità. Poco prima delle 12 niente più blocco stradale, ma coda di 4 km in aumento.

Autostrade consiglia di uscire a Ronco Scrivia e rientrare a Isola del Cantone dopo aver percorso la viabilità ordinaria per andare verso Milano.