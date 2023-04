Schianto all'alba: muore un 25enne

Incidente mortale all'alba, qualche minuto prima delle 6 di sabato 22 aprile 2023. Un giovane di circa 25 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato con la propria moto in via XXV Aprile, sull'Aurelia tra Sori e Pieve Ligure.

Il 118 ha inviato sul posto l'automedica Golf 6 e un'ambulanza della Croce Rossa di Sori, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Ancora da chiarire la dinamica dello schianto, ma da una prima ricostruzione si tratterebbe di un incidente autonomo con il giovane che, dopo aver perso il controllo del mezzo a due ruote per circostanze da chiarire, sarebbe andato a sbattere senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Sull'Aurelia sono intervenuti anche i carabinieri che dovranno far luce sull'accaduto.