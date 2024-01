VIDEO | Incidente in autostrada: un morto di 21 anni e diversi feriti, riaperto il tratto

Incidente mortale in autostrada e tratto chiuso con relativa coda chilometrica, poi riaperto: è successo alle 11,30 sulla A7, tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera in direzione Milano (km 91), dove un furgone si è ribaltato per motivi da chiarire. Pesante il bilancio, con un ragazzo di 21 anni originario della Toscana che ha perso la vita e quattro feriti, di cui tre in gravi condizioni.

Verso le 12,30 il tratto interessato è stato chiuso, il traffico è bloccato e si registrano 4 km di coda in direzione Milano. Intorno alle 15 è stato riaperto con 6 km di coda.

Un morto e quattro feriti

Come scritto prima, la dinamica non è ancora chiara ma sono quattro i feriti, passeggeri del mezzo ribaltato insieme al ragazzo deceduto: se inizialmente sembravano destinati a ospedali più piccoli e vicini, alla fine tre risultano portati all'ospedale San Martino di Genova e uno al Centro Traumatologico Ortopedico di Torino, tutti in codice rosso tranne un giallo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi meccanici e quelli sanitari con due ambulanze della Croce Rossa Ronco Scrivia e una della Croce Verde Casella, insieme con l'automedica Golf 7. Presenti anche le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione del Primo Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia. Allertati infine gli elicotteri Drago da Genova ed Eli Piemonte per il soccorso extra regionale.

La lunga coda formatasi non ha agevolato i soccorsi tanto che alcuni mezzi, provenienti da Tortona, hanno fatto prima di quelli in partenza da Genova, percorrendo alcuni chilometri contromano in autostrada, ovviamente con tutte le accortezze del caso. Un'operazione delicata che, quando si creano veri e propri "tappi", a volte diventa l'unica alternativa per poter raggiungere rapidamente la testa della coda.

Tratto A7 chiuso (poi riaperto con coda): la viabilità alternativa

Chi viaggia verso Milano prima doveva uscire alla stazione di Ronco Scrivia rientrando, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, in A7 a Vignole Borbera. In alternativa, a chi da Genova era diretto verso Milano Aspi consigliava di percorrere la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Adesso che la A7 è stata completamente riaperta, rimane però il consiglio di seguire queste indicazioni per evitare di rimanere intrappolati nella coda in autostrada.

