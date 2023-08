Trancia tubo del gas e si ribalta con l'auto, estratto dai vigili del fuoco

Alle 11.30 di oggi, mercoledì 30 agosto, la sala operativa dei vigili del fuoco ha ricevuto la richiesta di un soccorso persona per un uomo coinvolto in un incidente stradale.

Un'auto, per cause ancora da chiarire, è andata a schiantarsi contro il muro di una casa e nell'urto ha tranciato un tubo della condotta del gas a metano. I quattro appartamenti soprastanti sono rimasti, così, senza fornitura per alcune ore.

Alcune persone presenti sul posto, in via Trieste a Mignanego, hanno segnalato la macchina fuori strada, ribaltata su un fianco con un uomo incastrato all'interno dell'abitacolo. La squadra dei pompieri intervenuta ha estratto dal veicolo l'automobilista e lo ha affidato alle cure del 118, in condizioni non gravi, il ferito è stato trasportato all'ospedale Villa Scassi.

I pompieri si sono anche occupati di tamponare la fuoriuscita del gas dalla colonnina principale, in attesa dei tecnici dell'Iren per la riparazione del danno.