Incidente mortale in lungomare Canepa

Tragedia nel pomeriggio di lunedì 7 novembre 2022 sull'arteria del ponente genovese. Dalle prime informazioni una donna di circa 40 anni è morta in seguito a un incidente stradale, avvenuto poco prima delle 17 in lungomare Canepa in direzione ponente.

Sul posto sono intervenute l'automedica Golf 4, un'ambulanza della Croce d'Oro di Sampierdarena, la polizia locale, i carabinieri e i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno tentato di estrarre la vittima, che era alla guida di uno scooter, da sotto un tir.

Purtroppo i soccorsi non hanno dato l'esito sperato e il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Ripercussioni sul traffico in tutta la zona. Dell'accaduto è stato informato il magistrato di turno.

Notizia in aggiornamento.