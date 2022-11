Si ribalta con l'auto, mamma e due bimbi al pronto soccorso

Brutto incidente stradale poco dopo le ore 13:15 di lunedì 7 novembre 2022 in corso Perrone all'altezza di Ansaldo Energia. Per ragioni ancora da accertare un'automobile Mercedes di colore nero si è ribaltata andando a sbattere contro le auto posteggiate a bordo strada.

All'interno dell'abitacolo una donna con due bambini. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con l'automedica Golf 2 e ambulanze della Croce Oro di Sampierdarena e dei Volontari del Soccorso della Fiumara, ma anche i vigili del fuoco e la polizia locale.

La madre è stata portata in codice giallo all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, i due bambini verranno invece portati al Gaslini. Secondo quanto appreso non sarebbero in gravi condizioni. I vigli del fuoco, aiutati anche da alcuni operai che si trovavano all'ingresso della fabbrica, hanno estratto le persone dall'abitacolo, poi si sono occupati della messa in sicurezza della carreggiata.