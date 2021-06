Sbaglia strada e resta incastrato con il tir, il paese lo adotta

In attesa di poter riprendere la marcia, il conducente del mezzo pesante ha ricevuto aiuto e solidarietà da parte degli abitanti di Leivi. Anche il sindaco si è dato da fare

Via Garbuggi

Un camionista spagnolo è rimasto bloccato con il suo tir e il paese lo ha adottato. Succede a Leivi, nell'entroterra di Chiavari. Il mezzo pesante è lì da giovedì 18 giugno e oggi, lunedì 21 giugno, una ditta dovrebbe iniziare le operazioni per la rimozione.

Non essendoci un pericolo imminente, l'intervento non compete ai vigili del fuoco. Durante questi giorni, l'uomo ha ricevuto il conforto degli abitanti, che gli hanno portato cibo, acqua e lo hanno accolto nelle loro case per consentirgli di fare una doccia.

Il camionista è uscito a Chiavari dall'A12, che stava percorrendo in direzione Genova, a causa della chiusura del tratto ed è finito su una strada secondaria, troppo stretta per consentirgli il passaggio. Così è rimasto incastrato. Ma la disavventura gli ha permesso di toccare con mano la solidarietà degli abitanti della zona, che hanno cercato di alleviare il peso di un inconveniente, tutt'altro che da poco per chi fa il suo mestiere.

Nel dicembre del 2020 si era verificato un episodio analogo.