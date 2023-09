Frontale tra due moto, 58enne grave in ospedale con l'elicottero

Incidente frontale tra due moto nel tardo pomeriggio di sabato 2 settembre 2023. Intorno alle ore 17:30 l'impatto, per cause in via di accertamento, sulla strada provinciale 586 della Val D'Aveto.

Sul posto il 118 ha inviato due automediche e le ambulanze della Croce Rossa di Rezzoaglio e Santo Stefano d'Aveto. Gravemente ferito uno dei due motociclisti, intubato e portato in codice rosso con fratture esposte all'ospedale San Martino di Genova con l'elicottero Grifo. L'altro centauro è stato invece portato all'ospedale di Lavagna.

Intervenuti sulla provinciale 586 anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dello schianto.