Schianto moto-auto nella notte: tre feriti, strada chiusa

Incidente stradale sabato sera in via San Quirico, dove una moto e un'auto si sono scontrati per motivi da definire poco dopo le 21.

A essere coinvolte tre persone, tra i 20 e i 50 anni: sul posto subito la Croce Bianca di Bolzaneto, la Croce Verde di Pontedecimo e la Croce d'Oro di Manesseno con l'automedica Golf 2 che hanno portato i tre feriti in codice giallo al pronto soccorso degli ospedali Villa Scassi e Galliera.

Ad arrivare sul luogo dell'incidente anche la polizia locale che ha dovuto chiudere la strada tra passo Morigallo e il civico 9 di via San Quirico. Verso mezzanotte e mezza la strada è stata riaperta ma solo ai mezzi pubblici e ai soccorsi. Successivamente è stata aperta a senso unico alternato, e poco prima delle 2 del mattino la viabilità è stata poi totalmente ripristinata.