Schianto auto-moto a Marassi, 35enne finisce all'ospedale

Schianto di primo mattino in via Fereggiano a Marassi. Per cause ancora da accertare un'auto e uno scooter si sono scontrati poco prima delle 7 e ad avere la peggio è stato il centauro caduto rovinosamente a terra.

Il 35enne ha riportato un trauma toracico e si è rotto una spalla, soccorso dall'automedica Golf3 è stato trasportato in codice giallo al San Martino da un'ambulanza della Nuova Volontari di San Fruttuoso che era uscita inizialmente in rosso dato che la dinamica sembrava ancora più grave.

Polizia locale sul posto per effettuare i rilievi dell'incidente e traffico rallentato da Quezzi fino al centro cittadino come conseguenza del sinistro.