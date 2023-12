Ragazza investita sulle strisce, in giallo all'ospedale

Investimento pedone venerdì 29 dicembre intorno a mezzogiorno.

Una ragazza è stata travolta in via De Amicis da uno scooter mentre attraversava le strisce pedonali regolate da un semaforo. Ancora da stabilire la dinamica: se fosse verde per i pedoni o meno, al momento dell'impatto. Della ricostruzione se ne occuperà la polizia locale.

La 23enne è stata soccorsa da un'ambulanza della pubblica assistenza di San Gottardo e ricoverato all'ospedale di Voltri in codice giallo.