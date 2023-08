Vola dal ponte con la moto, 32enne in codice rosso al San Martino

Spaventoso incidente nel primo pomeriggio di giovedì a Traso, Davagna. Una donna a bordo della sua moto da strada Yamaha, ha perso il controllo del mezzo uscendo da una curva, ed è precipitata dal ponte, tra Piancarnese e Traso, facendo un volo di sette metri.

La 32enne è finita in una fitta boscaglia rendendo le operazioni di soccorso particolarmente difficili. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, il soccorso alpino e la Croce Rossa di Torriglia seguita dall'automedica Golf3. Raggiunta dai medici è stata stabilizzata e posizionata sulla barella spinale per poi essere verricellata a bordo dell'elicottero Drago per il trasporto, in codice rosso, all'ospedale San Martino.

La donna, rimasta sempre cosciente, ha riportato diversi traumi.