Due incidenti in pochi minuti, motociclisti feriti

Mattinata complicata a Genova per via dei due cortei, che stanno attraversando la città. In più sul traffico pesano due incidenti stradali, avvenuti a pochi minuti di distanza. Il primo in via di Francia poco prima delle 9.30 e l'altro in corso Andrea Podestà poco dopo.

In entrambi i casi i feriti sono motociclisti di circa 50 anni. In via di Francia si è trattato di uno scontro auto-moto, nell'altro caso coinvolto un furgoncino. Mentre il primo veniva portato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi da un'ambulanza della Croce Bianca di Cornigliano, l'altro è stato soccorso anche dall'automedica Golf 1.

Al ferito di corso Podestà è stato assegnato il codice rosso per via della dinamica dell'incidente, in modo da garantirgli una rapida presa in carico una volta giunto all'ospedale San Martino. In entrambi i casi sono stati allertati i vigili del fuoco ed è intervenuta sul posto la polizia locale per tentare di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.