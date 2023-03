Superbonus, oggi il corteo degli edili: traffico bloccato, il percorso della manifestazione

Sono partiti poco dopo le 7,30 sia da Campi sia dalla Valbisagno i cortei dei mezzi delle maestranze edili: l'obiettivo dei lavoratori è unire le forze e chiedere risposte alla politica e un passo indietro al governo sul decreto relativo al superbonus. Una misura che, secondo le analisi dei sindacati, se accantonata o ridimensionata, mette a rischio circa 5.500 posti di lavoro in Liguria.

Disagi al traffico nelle strade in cui passano i lavoratori con i loro mezzi, ovvero in diversi quartieri della città fino al pomeriggio (ore 16 circa): i due cortei simultanei di protesta si uniranno a un altro presidio in piazza De Ferrari. Il primo gruppo è partito dalla bassa Valpolcevera in direzione via Renata Bianchi, Guido Rossa, lungomare Canepa, Aurelia direttrice mare e foce. Il secondo invece, contemporaneamente, è partito da Staglieno (piazzale Parenzo) e si dirige verso Brignole per svilupparsi poi anch'esso nelle principali arterie del centro. I cortei si uniranno precisamente in via Gramsci per recarsi, insieme, verso la prefettura.

Altro presidio a piedi in piazza De Ferrari: qui i lavoratori aspetteranno il resto del gruppo per poi muoversi tutti verso la prefettura.

Le motivazioni della protesta

"Chiediamo scusa a tutti per i disagi - spiegano gli edili del gruppo "Basta crediti incagliati" scesi in piazza - ma è per cause di forza maggiore. Stiamo cercando di salvaguardare le nostre aziende per non mandare a casa famiglie. Chi vuole unirsi, chi ha lavori sospesi tra i cittadini, è benvenuto".

Il gruppo, nato spontaneamente a febbraio, conta centinaia di adesioni fra imprenditori edili, artigiani, fornitori, tecnici e professionisti del settore dell'edilizia: "Sarà una giornata - spiegano nel loro documento di protesta - in cui le imprese edili scenderanno in piazza bloccando l'intera città con i propri mezzi di lavoro. Una manifestazione incentrata sul blocco del mercato della cessione dei crediti fiscali che ha creato e sta creando una vera e propria crisi sistemica nell'economia del territorio, giacché l'impossibilità di cedere sul mercato i bonus. Questo ha definito una persistente carenza di liquidità nelle imprese edili che, ove non intervenga un repentino cambio di rotta determinerà a brevissimo il loro fallimento. Gli effetti si ripercuoteranno sui dipendenti e sulle loro famiglie, sui fornitori, sui professionisti coinvolti, sulle banche, sui condomìni e sui condòmini. Occorre un immediato intervento risolutore, volto in primo luogo allo sblocco del mercato secondario dei crediti e alla loro repentina monetizzazione".

L'incontro con il viceministro Rixi

Ieri, lunedì 20 marzo, gli edili hanno incontrato il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi e l'assessore allo Sviluppo Economico della Regione Benveduti.

"Siamo stati molto incisivi - spiegano i rappresentanti dei lavoratori che hanno partecipato all'incontro - nel descrivere la situazione di crisi che le nostre imprese stanno affrontando, senza peraltro avere nessuna colpa o responsabilità se non quella di aver lavorato secondo le regole che il governo ci ha imposto in questi ultimi anni. Rixi ci ha confermato che la situazione è ben nota al Ministero dell'Economia, ma con sincerità ci ha ribadito anche che, da quanto a sua conoscenza, la situazione dei conti pubblici non consente lo sblocco immediato delle cessioni del credito come da nostre esigenze".

Gli edili hanno comunque chiesto di avere segni immediati e tangibili della volontà del governo di comprendere la situazione, iniziando da un'immediata deroga dei termini degli F24 che dovrnno a breve pagare se il governo non dovesse intervenire.

Una cosa è certa: la manifestazione di oggi, se non cambierà nulla, non sarà l'unica.