Anziano investito e incidente auto-moto: due feriti in codice rosso

Doppio incidente stradale a Genova nel pomeriggio di venerdì 3 novembre 2023, due persone sono finite in codice rosso all'ospedale.

Nel primo caso, intorno alle 16, un 83enne è stato investito, sembra in prossimità delle strisce, da un'auto guidata da una donna di 80 anni in corso Monte Grappa. Sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 3 e un'ambulanza della Nuova Volontari Moresco e l'uomo è stato portato al San Martino in codice rosso.

Poco dopo, in via dei Mille a Quarto, lo schianto ha coinvolto un'automobile e una moto e un uomo di 61 anni è rimasto gravemente ferito. Soccorsi con automedica Golf 1 e ambulanza della Croce Verde di Quarto e trasporto in codice rosso al San Martino. In entrambi i casi presente anche la polizia locale per i necessari accertamenti e la regolazione del traffico.