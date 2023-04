Auto rubata e patente revocata: forza posto di blocco e si schianta

Un uomo di 30 anni originario dell'Ecuador e con precedenti è stato arrestato dai carabinieri in via Certosa per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e guida con patente revocata.

I militari gli hanno intimato l'alt in via Walter Fillak durante un posto di blocco organizzato per controllare la circolazione stradale. L'uomo ha inizialmente rallentato fingendo di fermare l'auto, poi ha improvvisamente accelerato dandosi alla fuga.

Non è però andato molto lontano, dopo circa 600 metri si è andato a schiantare contro un'automobile posteggiata in via Certosa ed è stato raggiunto dai carabinieri. Dagli accertamenti è emerso che il veicolo che guidava era stato rubato e che la sua patente era stata revocata.