Rallentamenti in sopraelevata per camion incastrato in via delle Casaccie

Un mezzo pesante incastrato all'uscita della sopraelevata di via delle Casaccie ha mandato in tilt il traffico in direzione centro e levante. La polizia locale ha segnalato il problema anche attraverso il canale Telegram GenovaAlert, i rallentamenti sono stati segnalati intorno alle ore 8 di venerdì 19 gennaio 2024.

Inevitabili i disagi per le persone in viaggio con code che sono partite già dal casello di Genova Ovest, a causare problemi e rallentamenti anche la nuova viabilità dell'elicoidale di San Benigno.

Per quello che riguarda l'autostrada sono invece stati segnalati cinque chilometri di coda tra Masone e Ovada sulla A26, in direzione nord. Traffico bloccato alle 8:30 a causa di un incidente con un camion coinvolto. Presenti sul posto i mezzi di soccorso, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia. In alternativa viene consigliato di percorrere la A7. Inoltre, per i soli veicoli leggeri, Autostrade consiglia di uscire a Masone, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Ovada.

