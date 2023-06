Camion precipita dall'autostrada: lavori fino a venerdì per sistemare il guardrail

Tragedia sfiorata sull'autostrada A7, dove l'autista di un camion che trasportava caffè poco prima delle 7 del mattino ha perso il controllo del mezzo all'interno della galleria Campora finendo in una scarpata. A causa dell'incidente si sono formati fino a 2 km di coda tra Busalla e Bolzaneto (direzione Genova). La situazione, dopo le 9 è tornata alla normalità e si registrano solo rallentamenti dovuti ai cantieri. Ma i lavori per ripristinare il guardrail dureranno fino a venerdì, con scambio di carreggiata e prevedibili conseguenze sul traffico.

Per fortuna l'uomo è riuscito a mettersi in salvo, ma il camion si è schiantato contro il guardrail ed è caduto in un dirupo, compiendo un volo di decine di metri (circa 50 secondo testimoni presenti sul posto). L'autista sarebbe riuscito a uscire dall'abitacolo risalendo a piedi in autonomia.

La dinamica: cos'è successo

La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della polizia stradale, anche se dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che l’autista del mezzo pesante che procedeva a velocità sostenuta, nell’affrontare una curva verso sinistra, avrebbe perso il controllo del veicolo scavalcando il guardrail, anche a causa dello spostamento generato dal carico di circa 20 tonnellate del rimorchio

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno operando per recuperare il mezzo e mettere in sicurezza l'autostrada, la Croce Azzurra di Fegino, l'automedica Golf 2, la Croce Rossa di Ronco Scrivia, la polizia stradale e il personale di Autostrade. L'autista è stato accompagnato comunque in ospedale, al Villa Scassi di Sampierdarena, in codice rosso per la dinamica.

Lavori fino a venerdì per ripristinare il guardrail

Nella serata di oggi, mercoledì 7 giugno, verrà attivato uno scambio di carreggiata per consentire le operazioni di recupero e rimozione del mezzo pesante e per avviare le attività di ripristino della barriera laterale. Dunque nella giornata di domani giovedì 8 giugno il traffico scorrerà su una sola corsia per senso di marcia sia in direzione Genova che in direzione Milano.

La piena transitabilità del tratto verrà ripristinata per la mattina di venerdì 9 giugno, al fine di garantire l’utilizzo di tutte le corsie disponibili in vista del fine settimana.