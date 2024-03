Incidente tra camion in autostrada, feriti e coda

Traffico bloccato intorno alle ore 11:30 di giovedì 7 marzo 2024 sull'autostrada A7 tra Bolzaneto e Busalla, in direzione Serravalle.

Dalle prime informazioni sembra che a causare disagi sia stato un incidente con due camion coinvolti all'altezza del chilometro 123, Autostrade segnala tre chilometri di coda e consiglia a chi viaggia verso Milano e proviene dalla A12 Genova-Sestri Levante e da Genova, di percorrere la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Presenti sul posto il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso, la missione del 118 è partita in codice giallo con automedica Golf 7 e ambulanze della Croce Azzurra Fegino e Croce Oro Manesseno. Due i feriti, trasportati al Villa Scassi di Sampierdarena in codice giallo e verde.

Aggiornamento ore 12:15: i chilometri di coda sono saliti a sei, il traffico al momento passa sulla sola corsia di sorpasso.

