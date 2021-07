Incidente a Bolzaneto, cinque feriti fra cui un bambino

Via Sardorella è rimasta completamente chiusa per circa mezz'ora, poi riaperta a senso unico alternato

Via Sardorella

Via Sardorella a Bolzaneto è stata chiusa dalle 16 di mercoledì 21 luglio 2021 in seguito a un incidente stradale, avvenuto nel tratto nuovo, a monte dell'incrocio con via Giacomo Poirè.

Sul posto sono intervenuti polizia locale, vigili del fuoco e mezzi del 118. Un uomo e un bambino sono rimasti incastrati nell'abitacolo di un veicolo. Intorno alle 16.30 la strada è stata riaperta a senso unico alternato. Coinvolti un'auto e un autocarro.

Cinque i feriti, tutti trasportati in ospedale in codice giallo: due al Villa Scassi, due al San Martino e uno al Gaslini.