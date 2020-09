Carico sporgente da un furgone, ragazza colpita alla testa

Camminava per strada in compagnia della madre quando è stata colpita alla testa da un'asse di legno, caricata su un furgone, ma sporgente di lato. L'incidente stradale è avvenuto mercoledì 26 agosto a Bargagli verso le ore 18. Le due si stavano dirigendo alla fermata della corriera per fare rientro a Genova. Dopo lo scontro, il conducente del mezzo da lavoro ha tirato dritto, senza fermarsi a prestare soccorso.

La giovane è stata trasportata all'ospedale San Martino di Genova in gravissime condizioni. Le prime indagine condotte dalla polizia stradale di Genova hanno consentito di acquisire alcune immagini, che cristallizzano la dinamica dell'incidente e non lasciano dubbi sulla responsabilità del conducente del veicolo.

Le immagini raccolte, sebbene nitide, tuttavia non hanno consentito la lettura della targa del mezzo, rendendo le indagini per l'individuazione del conducente particolarmente laboriose. Attraverso l'identificazione della marca del veicolo, di fabbricazione cinese e abbastanza raro sul mercato locale, gli investigatori sono riusciti a chiudere il cerchio su una rosa di pochi veicoli, e, nella tarda nottata, il personale della polizia stradale di Genova ha localizzato il veicolo in un comune della valle Fontanabuona.

Il conducente è risultato essere un uomo di 50 anni di Genova. Ora che è stato identificato, la vittima, una giovane studentessa universitaria straniera, le cui condizioni inizialmente dichiarate gravissime per fortuna sono migliorate, ha la possibilità di un'azione risarcitoria per il danno subito.