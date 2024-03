Incidente in autostrada a Piacenza, tre scout genovesi in ospedale

Tre scout provenienti da Genova e diretti a Modena per un campo di addestramento sono rimasti feriti in un incidente stradale nella mattinata di oggi, giovedì 28 marzo, lungo la complanare di Piacenza in A21, in direzione Brescia.

Come riporta IlPiacenza, a causa di una macchia d’olio sull'asfalto, una Fiat Panda con a bordo i tre scout è finita contro un guardrail in testacoda, per poi scontrarsi con una Fiat Punto che arrivava in quel momento.

Sono rimasti feriti i tre giovani - un maggiorenne e due minorenni - mentre è rimasta illesa la coppia che viaggiava sulla Punto.

Sul posto due ambulanze della Croce Rossa di Piacenza e l’autoinfermieristica del 118. I tre giovani sono stati trasportati in ambulanza per accertamenti al pronto soccorso cittadino. I rilievi sono stati effettuati dalle pattuglie alla Polizia Stradale di Alessandria Ovest.