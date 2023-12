Incidente in autostrada, una famiglia con bambina in ospedale e coda chilometrica

Potrebbe essere stato il nevischio a far perdere aderenza a un'auto che si è cappottata nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 4 dicembre, sull'autostrada A7, causando una coda di 6 km tra Bolzaneto e Busalla, in direzione Milano. Ma le cause non sono ancora note con certezza.

A bordo del veicolo che si è rovesciato, una famiglia di tre persone che sono finite tutte in ospedale: il papà in codice giallo e la mamma in codice rosso, entrambi al San Martino, mentre la loro bambina in codice giallo al Gaslini.

Sul luogo dell'incidente stradale - avvenuto dopo le 14 - i vigili del fuoco, l'automedica Golf 7, la Croce Azzurra di Fegino e la Croce d'Oro di Manesseno.