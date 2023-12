Camion cappottato e auto in fiamme: pomeriggio di caos sulle strade

Oltre al caos in A7 dove l'auto su cui stava viaggiando una famiglia si è cappottata, nel pomeriggio di lunedì 4 dicembre sono stati segnalati altri due incidenti stradali sulle strade di Genova e dintorni.

Il primo riguarda un camion ribaltato in via Primo Cavallieri a Campomorone poco prima delle 16: un uomo di 30 anni è stato portato in codice giallo all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena dalla Croce Bianca Valsecca. Sul posto anche l'automedica Golf 4 e i carabinieri per comprendere la dinamica dell'incidente.

Il secondo riguarda un'auto andata a fuoco in corso Europa, a Genova, intorno alle 16,30: non risultano feriti gravi e l'incendio è stato spento in poco tempo da una squadra dei vigili del fuoco di Genova Est. Sul posto la polizia locale per dirigere il traffico, che risulta congestionato all'altezza dell'intersezione con via Isonzo, in direzione levante.