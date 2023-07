Autobus perde una ruota mentre è in servizio

Si riaccende il dibattito sullo stato manutentivo degli autobus di Amt dopo che un mezzo in servizio sulla linea serale 656 nella zona del Biscione, sulle alture di Marassi, ha perso una ruota. Non si è allentata, è proprio venuta via dal mozzo, restando sull'asfalto.

"Purtroppo non è la prima volta che un mezzo Amt perde i pezzi per strada - dichiara Gabriele Ruocco, consigliere di Linea Condivisa per la lista Rossoverde -. Ci sono stati già diversi casi nei mesi scorsi in altre zone di Genova. Sarebbe necessario destinare fondi alla manutenzione dei mezzi e prevenire certi incidenti. Ricordo che la sicurezza è una priorità non solo per gli utenti, ma anche per i lavoratori di Amt".

"Si sono evitati danni solo per la prontezza di riflessi dell'autista - conclude Ruocco - e perché il fatto è avvenuto in ora tarda. Fosse successo in ora di punta con macchine e scooter che percorrevano la strada? In mattinata, durante l'ingresso a scuola dei bambini? Saremo qui a raccontare un'altra storia".

"La giunta si intestardisce su opere costose e inutili - dichiara il consigliere Comunale di Linea condivisa per lista rossoverde, Filippo Bruzzone - come la funivia per i forti e lo SkyMetro in val Bisagno (dove peraltro manco c'è un progetto) e lascia scoperti gli investimenti per le linee collinari. Il che in una città 'verticale' come Genova è un paradosso, che pagano i cittadini. Da mesi stiamo aspettando che venga convocata la commissione chiesta proprio sulle linee collinari. Speriamo che questo incidente serva a risvegliare qualche coscienza".