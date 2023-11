Galleria Nino Bixio chiusa nella notte per un incidente

La galleria Nino Bixio nel centro di Genova, quella che collega piazza Corvetto a piazza del Portello, è rimasta chiusa nella notte per circa tre ore. Lo stop al transito è scattato in seguito a un incidente stradale, con dinamica da chiarire, avvenuto intorno alle ore 23 di venerdì 24 novembre con un paio di automobili e uno scooter coinvolti.

Sul posto, oltre alla polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico, sono intervenuti i soccorritori con un'ambulanza della Croce Blu Castelletto. Ad avere la peggio il ragazzo in sella allo scooter, un 19enne. La missione è partita in codice giallo, il giovane è stato poi trasportato in codice verde al pronto soccorso del Galliera.

Dopo i rilievi e la bonifica la galleria è stata riaperta intorno alle ore 2 di sabato 25 novembre.