Auto si ribalta: tre feriti, vigili del fuoco sul posto per estrarli dalle lamiere

Incidente stradale a Ceranesi poco dopo le ore 12 di venerdì 30 giugno. Un'auto con tre persone a bordo, per motivi da chiarire, si è ribaltata in via Gaiazza. Tre i passeggeri, portati tutti in codice giallo portati all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Sul posto, la Croce Bianca di Bolzaneto, la Croce Azzurra di Fegino, la Croce d'Oro di Manesseno, l'automedica Golf 4 e i vigili del fuoco che hanno operato per estrarre i passeggeri dell'auto dalle lamiere.

Inizialmente si trattava di un codice rosso, il più grave, diventato per fortuna giallo.