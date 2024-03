Schiva un'auto che stava superando, ne scontra un'altra e si ribalta: in due in ospedale

Incidente stradale nella serata di sabato 16 marzo a San Colombano Certenoli, precisamente in località Maggi: un automobilista - nel tentativo di schivare un'altra auto che stava effettuando un sorpasso nel senso opposto - ha perso il controllo del mezzo, ne ha scontrato un altro e si è ribaltato.

È successo verso le 20,20 in via Domenico Norero. A quanto si apprende, il guidatore dell'auto che ha effettuato il sorpasso non si sarebbe poi fermato a prestare soccorso.

A soccorrere i feriti, dopo lo schianto, la Croce Verde di Carasco e la Croce Rossa di Cogorno insieme con l'automedica Tango 1. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere il conducente dell'auto ribaltata, un uomo di 45 anni.

Entrambi i guidatori dei mezzi che si sono scontrati sono finiti all'ospedale di Lavagna, per fortuna con ferite non gravi: il 45enne in codice giallo mentre l'altro ferito in codice verde.