Auto cappottata in autostrada: traffico bloccato e coda chilometrica

Caos in autostrada nella mattinata di giovedì 28 marzo 2024. Poco prima delle ore 10 si è verificato un incidente autonomo. Un giovane di 28 anni alla guida di un'automobile ha perso il controllo del mezzo per ragioni in via di accertamento e ha finito per cappottarsi. È successo sulla A7 in direzione Genova al chilometro 130, tra il bivio per la A12 e quello per la A10, poco prima del casello di Genova Ovest.

Il traffico è rimasto bloccato alle ore 9:45, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco e i soccorritori inviati dal 118 con automedica Golf 2 e un'ambulanza della Croce Bianca di Bolzaneto. Una missione partita in codice rosso, anche se poi l'uomo alla guida del mezzo è rimasto praticamente illeso e non è stato trasportato in ospedale.

Alle ore 10:15 vengono segnalati quattro chilometri di coda, ripercussioni anche sulla A12 Genova-Livorno con code di tre chilometri a partire da Genova est. In alternativa, per chi è diretto verso Genova, Autostrade, presente sul posto col proprio personale, consiglia di uscire a Genova Bolzaneto e dopo aver percorso la viabilità ordinaria rientrare in autostrada a Genova Aeroporto.

