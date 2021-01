Incidente in A26, perde il controllo dell'auto a una deviazione: tratto chiuso e operaio ferito

Incidente stradale intorno alle 7 di domenica mattina sulla A26, all’altezza di una delle tante deviazioni sulle corsie opposte che Autostrade per l’Italia si è vista costretta a realizzare per portare aventi i cantieri di messa in sicurezza e potenziamento delle gallerie del nodo ligure.

L’incidente, avvenuto al km 3, tra il bivio con la A10 e Masone in direzione Gravellona Toce, ha coinvolto un’auto e un operaio di una ditta esterna cui Aspi ha affidato i lavori, investito e portato all'ospedale Villa Scassi. Il tratto è stato chiuso dalle 7 alle 9.30 circa per consentire le operazioni di soccorso.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia.